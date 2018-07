No Brasil para a corrida da F1, Grosjean se diz chocado com atentados em Paris

"Sem palavras para descrever o que se passa em Paris! Mas por quê?", questionou nas redes sociais o piloto da Lotus, abalado pelas notícias que vinham do seu país, desde o início da noite desta sexta. Uma série de atentados, de origem terrorista, causou a morte de inocentes nas ruas de Paris.

Explosões e tiroteios aconteceram nos arredores do Stade de France, onde jogavam as seleções da França e da Alemanha, em amistoso de preparação para a Eurocopa de 2016. De dentro do estádio foi possível ouvir os estrondos que abalaram as redondezas. O presidente francês, François Hollande, estava presente nas tribunas do estádio. Depois do jogo, ele declarou estado de emergência no país, mandou fechar as fronteiras e ordenou a presença do Exército nas ruas parisienses.

Chefe de equipe da McLaren, o francês Eric Boullier disse estar "triste e em choque" nas redes sociais. Ele postou uma imagem com a mensagem "Pray for Paris" [Reze por Paris] num fundo preto, com a silhueta da Torre Eiffel no lugar da letra "A" na palavra que designa a capital francesa. A imagem vem virando símbolo dos atentados e foi replicada por outros pilotos, como o alemão Nico Rosberg.

"Estou sem palavras quanto à tragédia na França. Meus pensamentos estão com vocês", disse o piloto da Mercedes, nas redes sociais. Seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, seguiu o mesmo caminho. "Estou rezando por todos que foram atingidos em Paris. Por favor, rezem comigo, pessoal", disse o tricampeão, apelando aos fãs. Jenson Button, outro piloto inglês, também se sensibilizou com a grave situação. "Para aqueles afetados por esta terrível tragédia, meu coração estão com vocês", disse o piloto da McLaren.