No GP de Portugal, Haas presta homenagem a técnico de garagem morto recentemente em acidente

Os pilotos da escuderia Haas, da Fórmula 1, vão prestar homenagem a Martin Shepherd, que morreu aos 24 anos depois de um acidente moto. O rapaz era técnico de garagem da equipe dos EUA. Os carros de Mick Schumacher e Nikita Mazepin levarão no nariz a frase "Em memória de Martin Shepherd, nosso companheiro de equipe e nosso amigo 1996-2021".

Martin sobreviveu ao acidente, mas com sequelas importantes e traumas graves no cérebro. Ele teve recuperação física boa durante esses dois últimos anos, mas morreu recentemente. A Haas nunca deixou de olhar para seu colaborador. As homenagens vão ser feitas durante os treinos e corrida do GP de Portugal, neste fim de semana. Os membros do time em Portimão usarão braçadeiras pretas durante o evento.

Martin fez parte da Haas Garage até julho de 2019, sem uma função específica. Antes de chegar à escuderia americana de F-1, ele atuou como assistente de apoio logístico na equipe vencedora do campeonato, Petronas Mercedes AMG. A Mercedes também prestou homenagem ao rapaz.

Prova

Na corrida deste fim de semana, Lewis Hamilton, da Mercedes, Max Verstappen, da Red Bull, fazem mais um duelo na temporada. Eles estão separados por apenas um pontos após as duas primeiras corridas, 44 contra 43 em favor do piloto inglês.