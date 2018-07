No GP do Brasil, barulho dos motores perde para o trânsito

O barulho dos motores dos carros da Fórmula 1 de 2014 perde de "goleada" para o barulho dos ônibus e caminhões no trânsito alucinante na Avenida Interlagos. Pelo menos foi o registrado ontem, dia útil, durante as duas sessões de treinos livres para o GP do Brasil. As pessoas que passavam pela rua, que fica ao lado da pista, não notavam que os automóveis estavam em ação a poucos metros dali.

A mudança ocorreu por causa que os motores aspirados foram substituídos pelos motores turbo. Nos aspirados, os gases do motor eram expelidos diretamente para o ar, enquanto no turbo os gases batem em uma turbina, que age como um silenciador.

Seu Vitor, dono do posto de gasolina na Avenida Interlagos há 42 anos, não gosta do GP do Brasil. “O barulho está menor? Que bom! Uma coisa a menos para incomodar”, disse o comerciante, que não abre o posto no dia da prova. "Eles (torcedores) só vêm aqui para usar o banheiro. Não gastam nada."

Dona Dionísia, há 15 anos dona da padaria perto do posto, pensa ao contrário.

"Ah, não dá mais para ouvir os carros? Que pena. Eu gostava daquele barulhinho. Como a gente não tem condições de ir ver a corrida, gostava de ouvir os carros e imaginar com estava sendo a corrida."

Ao contrário do seu Vitor, ela não fecha a padaria. "Para nós é como se fosse um Natal para o comércio. Vale muita a pena e a frequência aumenta muito."

Pedro, morador na Avenida Interlagos, próximo ao portão 7, há 43 anos, comemorou o som mais baixo produzido pelos carros. "Sempre foi difícil aqui em dia de corrida. Desde o Emerson, depois com o Senna e o Rubinho, sempre foi a mesma coisa. A gente tinha de acordar cedo e ver a corrida pela TV porque os cachorros latiam sem parar."

Se Vitor, Dionísia e Pedro divergem com relação ao barulho dos bólidos, a aversão ao trabalho do CET é um ponto em comum entre eles. "Nada pode ser pior que o trânsito", disse Vitor. "É muito complicado sair de casa nesses três dias. Preciso pegar minha irmã na faculdade e perco muito tempo no trânsito", comentou Pedro, que, assim como a maioria dos moradores ao redor do autódromo, usa o quintal de casa como estacionamento para os fãs que vão assistir aos treinos e à corrida. O preço por carro é de R$ 50,00.

“O trânsito fica muito ruim mesmo, mas é o preço que pagamos para ter um fluxo maior de gente e conseguir faturar mais”, disse Dionísia.

Os moradores próximos a Interlagos convivem com o intenso trânsito pois o Autódromo é bastante utilizado durante o ano. Cerca de 40 eventos são realizados, sempre com um bom público.