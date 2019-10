No Japão, Vettel diz que Ferrari resolveu problema de motor que o tirou de prova

O alemão Sebastian Vettel amargou uma grande decepção ao abandonar o GP da Rússia, no último dia 29 de setembro, em Sochi, onde foi obrigado a deixar a prova por causa de um problema no motor de sua Ferrari. Nesta quinta-feira, ao projetar a disputa da próxima etapa da temporada da Fórmula 1, em Suzuka, no Japão, o piloto alemão disse que a equipe resolveu o problema com a unidade de potência do seu carro após investigar "a fundo" o motivo para o mesmo ter ocorrido.

Depois do abandono, o tetracampeão mundial ainda viu a dupla da Mercedes triunfar com o inglês Lewis Hamilton conquistando a vitória na pista russa e o finlandês Valtteri Bottas chegando em segundo lugar. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro e completou o pódio depois de a escuderia italiana ter comemorado três vitórias seguidas. As duas primeiras alcançadas justamente pelo piloto monegasco, na Bélgica e na Itália, e a última delas com Vettel em Cingapura.

Sem uma conclusão clara da razão que fez o motor do monoposto de Vettel apresentar uma anomalia na Rússia, a Ferrari levou o propulsor até a sua sede em Maranello para uma investigação mais profunda e descobriu que "temperaturas excessivas na unidade eletrônica de potência" acionavam uma mensagem de erro que fizeram com que a mesma não funcionasse como deveria e consequentemente obrigasse o piloto a abandonar a prova.

Ao comentar o problema no paddock do GP do Japão, cuja primeira sessão de treinos livres começa às 22 horas (de Brasília) desta quinta-feira (manhã de sexta no horário local), o alemão também exibiu confiança de que a troca de alguns componentes do motor de sua Ferrari não provocará uma penalização com a perda de posições no grid nas cinco corridas restantes desta temporada.

"Obviamente, aquilo (o abandono na Rússia) não foi bom porque eu tive de parar", disse Vettel, que depois destacou: "Eu acho que nós fomos a fundo nisso. Não há preocupação para as próximas cinco corridas, em termos de quilometragem que temos de cobrir para todos esses eventos. Foi uma combinação de coisas que levou a algo falhar", analisou.

O treino de classificação que definirá o grid do GP do Japão está marcado para começar às 3 horas (de Brasília) de sábado, enquanto a largada da prova ocorrerá às 2h10 da madrugada de domingo. Na luta para conquistar apenas a sua segunda vitória nesta temporada, Vettel ocupa a quinta posição do Mundial de Pilotos, com 194 pontos, bem distante do líder Hamilton, que já contabiliza 322.