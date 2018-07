No México, Alonso quer repetir o desempenho dos EUA: 'Foi a melhor prova do ano' Fernando Alonso quer repetir no GP do México, no fim de semana, o desempenho que exibiu nos Estados Unidos, domingo passado. Na avaliação do espanhol, a corrida em Austin foi sua melhor da temporada, ainda que tenha cruzado a linha de chegada em 11º, fora da zona de pontuação. Durante a corrida, chegou a figurar em 5º.