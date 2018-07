Nome do novo carro da Ferrari será escolhido por fãs

MARANELLO - A Ferrari anunciou nesta sexta-feira que o modelo do seu carro de 2014 terá o nome escolhido pelos fãs da escuderia. Os torcedores poderão enviar suas sugestões através do site oficial da equipe, que divulgará o nome do carro em janeiro de 2014.

A escolha pelos fãs foi anunciada pelo próprio presidente Luca di Montezemolo, em Maranello. O dirigente, porém, não deu detalhes sobre como será o procedimento. O novo modelo vai substituir o F138, que homenageou os motores V8, utilizados pela última vez na categoria, na temporada 2013. A partir de 2014, eles serão substituídos pelo V6.

O novo motor foi anunciado pela Ferrari no mesmo evento encabeçado por Montezemolo. O presidente apresentou o 059/3, nome do motor, ou unidade de potência, expressão que passará a designar os propulsores a partir de 2014 - a unidade contará também com dois sistemas de recuperação de energia.

Ao apresentar a unidade de potência, a Ferrari tratou de acabar com os rumores de que estaria atrasada na preparação do carro de 2014, em comparação com os times rivais. "Estamos trabalhando lado a lado com nossos colegas do chassi nos últimos anos", afirmou Luca Marmorini, chefe de engenharia e eletrônica da equipe italiana.