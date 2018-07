Nono na Rússia, Massa lamenta 'azar com pneus' e elogia Bottas após 1ª vitória

O brasileiro Felipe Massa não alcançou a meta pretendida no GP da Rússia de Fórmula 1, realizado neste domingo. O piloto da Williams tinha como objetivo manter a sexta colocação na qual largou, mas sofreu com um problema no pneu já na reta final da prova, precisou ir para uma parada extra nos boxes e teve que se contentar com o nono lugar.

"Estou desapontado. Nós simplesmente tivemos azar com os pneus. Eu estava realmente tomando conta do carro e dos pneus, mantendo o espaço correto, e tínhamos a sexta posição no bolso hoje. É uma pena e é doloroso para a equipe que tenhamos perdido alguns bons pontos, mas não podemos fazer nada sobre isso", comentou.

Se houve algum motivo para comemorar diante do resultado abaixo do esperado, foi o bom rendimento do carro no circuito de Sochi. "O carro estava bom, foi consistente e teve um bom ajuste. Tive um bom início e primeira volta. Estava a cerca de oito segundos do (Sergio) Perez, então fomos azarados mesmo", avaliou.

Massa também fez questão de elogiar Valtteri Bottas. Os dois foram companheiros de Williams por três temporadas - de 2014 a 2016 -, antes de o finlandês ir para a Mercedes neste ano, para substituir o campeão Nico Rosberg. E neste domingo, na Rússia, Bottas faturou sua primeira vitória na categoria.

"Estou muito feliz pelo Valtteri ter conseguido chegar à primeira vitória. Eu sabia, quando ele assinou com a Mercedes, que ele ia fazer um bom trabalho lá, como fez na Williams, e é isso que ele está fazendo. Ele vai ser um piloto diferente agora que conseguiu a primeira vitória", apostou o brasileiro.