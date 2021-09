Norris festeja a pole na Rússia, único GP que 'não gostaria de largar na frente'

Lando Norris jamais havia conquistado uma pole position na Fórmula 1. Conseguiu no GP da Rússia neste sábado, não escondeu a felicidade, comemorou, mas foi sincero ao admitir que era a única pista do circuito que "não gostaria de largar na frente." O jovem da McLaren sabe que dificilmente quem sai em primeiro em Sochi acaba vencendo e teme ser mais uma vítima desta dura estatística.

Por causa da reta longa, muitos poles em Sochi acabam perdendo a posição já na Curva 1, o que serve de alerta para o inglês. Desde 2014, apenas em duas corridas o primeiro colocado no grid acabou vencendo: além daquele ano, também em 2016.

"Eu realmente não estou ansioso pela largada. Não estou confiante que vou ser o primeiro na Curva 1 amanhã", projetou. "Mas isso vai servir para me preparar bem. Estamos na melhor posição que podemos estar e estou feliz. Minha primeira pole position, espero que seja a primeira de muitas."

Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo no grid, já admitiu que partirá para cima do inglês na largada. "Não sei o que dizer, só que estou feliz. Foi complicado, tive de arriscar muito para ver se valia a pena e valeu. Então, é uma sensação incrível, minha primeira pole. Provavelmente o único lugar onde não gostaria de ser pole é aqui, especialmente com a reta descida para a Curva 1", foi sincero Norris.

Há 15 dias, em Monza, a McLaren fez a festa em Monza com dobradinha de Daniel Ricciardo e Norris. Agora, o inglês espera ir além daquele segundo lugar e somar sua primeira vitória. Mesmo reticente com a largada, ele não esconde a motivação para a prova. "Quero correr bem. Não estava confiante que seria pole, arrisquei no fim e deu certo. Então sou um menino feliz."