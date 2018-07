'Nosso carro não está competitivo', diz chefe da McLaren A McLaren corre em casa neste final de semana, no GP da Inglaterra de Fórmula 1, e até por isso esperava-se uma boa performance no treino classificatório deste sábado. O que se viu, no entanto, foi o oposto. A equipe não conseguiu fazer frente à Red Bull e à Ferrari e viu seus dois pilotos decepcionarem.