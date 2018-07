Nova chefe da Sauber diz que meta é ficar em 5º lugar

"O GP da Índia é uma corrida como qualquer outra, com a mesma preparação meticulosa e a mesma aspiração de alcançar o melhor resultado possível", disse Kaltenborn em um comunicado divulgado pela Sauber. "De um ponto de vista pessoal, é bastante diferente. Obviamente, eu estou particularmente ansiosa para esta corrida no meu país".

A Sauber está em sexto lugar no Mundial de Construtores, com 116 pontos, 251 atrás da líder Red Bull, e Monisha acredita que a equipe pode subir ao menos para a quinta posição nas quatro corridas restantes. Atualmente, a Mercedes ocupa este posto, com 136 pontos. O mexicano Sérgio Perez está em 10º lugar no Mundial de Pilotos, uma posição à frente do japonês Kamui Kobayashi.

"Nosso objetivo ambicioso continua sendo terminar em quinto no Mundial de Construtores", disse. "E eu tenho a maior confiança, tanto em nossa equipe em Hinwil como no pessoal que está na pista junto ao nossos dois pilotos, Kamui Kobayashi e Sergio Perez. É claro que houve corridas em que as coisas não aconteceram como planejado e perdemos pontos valiosos".

Na semana passada, Monisha foi oficializada como nova chefe de equipe da Sauber, em substituição a Peter Sauber. Ao comentar a penetração da Fórmula 1 na Índia, ela garantiu que o esporte já desperta o interesse do torcedor. "Basicamente, é difícil para qualquer esporte encontrar um lugar na Índia ao lado do críquete. Mas eu acho que o interesse na Fórmula 1 tem aumentado significativamente desde a sua estreia no ano passado", afirmou.