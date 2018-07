CONFIRA O CALENDÁRIO DAS CORRIDAS DO RALI DACAR 2016

ETAPA A ETAPA

02/01: Largada promocional Buenos Aires (ARG) – Rosário (ARG)

Motos, Quadriciclos, Carros, Caminhões

Total: 346 quilômetros – Trecho Cronometrado: 11 quilômetros

03/01: Rosário (ARG) – Villa Carlos Paz (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 632 quilômetros – Trecho Cronometrado: 227 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 662 quilômetros – Trecho Cronometrado: 258 quilômetros

04/01: Villa Carlos Paz (ARG) – Hondo Termas de Río (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 786 quilômetros – Trecho Cronometrado: 450 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 858 quilômetros – Trecho Cronometrado: 521 quilômetros

05/01: Termas do Río Hondo (ARG) – Jujuy (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 663 quilômetros – Trecho Cronometrado: 314 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 663 quilômetros – Trecho Cronometrado: 314 quilômetros

06/01: Jujuy (ARG) – Jujuy (ARG)

Motos, Quadriciclos e Carros – Total: 629 quilômetros – Trecho Cronometrado: 429 quilômetros

Caminhões – Total: 619 quilômetros – Trecho Cronometrado: 418 quilômetros

07/01: Jujuy (ARG) – Uyuni (BOL)

Motos e Quadriciclos – Total: 642 quilômetros – Trecho Cronometrado: 327 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 642 quilômetros – Trecho Cronometrado: 327 quilômetros

08/01: Uyuni (BOL) – Uyuni (BOL)

Motos, Quadriciclos e Carros – Total: 723 quilômetros – Trecho Cronometrado: 572 quilômetros

Caminhões – Total: 600 quilômetros – Trecho Cronometrado: 295 quilômetros

09/01: Uyuni (BOL) – Salta (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 793 quilômetros – Trecho Cronometrado: 353 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 793 quilômetros – Trecho Cronometrado: 353 quilômetros

10/01: Dia de descanso em Salta (ARG)

11/01: Salta (ARG) – Belén (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 766 quilômetros – Trecho Cronometrado: 393 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 766 quilômetros – Trecho Cronometrado: 393 quilômetros

12/01: Belén (ARG) – Belén (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 436 quilômetros – Trecho Cronometrado: 285 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 396 quilômetros – Trecho Cronometrado: 285 quilômetros

13/01: Belén (ARG) – La Rioja (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 561 quilômetros – Trecho Cronometrado: 278 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 763 quilômetros – Trecho Cronometrado: 278 quilômetros

14/01: La Rioja (ARG) – San Juan (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 712 quilômetros – Trecho Cronometrado: 431 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 712 quilômetros – Trecho Cronometrado: 431 quilômetros

15/01: San Juan (ARG) – Villa Carlos Paz (ARG)

Motos, Quadriciclos e Carros – Total: 931 quilômetros – Trecho Cronometrado: 481 quilômetros

Caminhões – Total: 866 quilômetros – Trecho Cronometrado: 267 quilômetros

16/01: Villa Carlos Paz (ARG) – Rosário (ARG)

Motos e Quadriciclos – Total: 699 quilômetros – Trecho Cronometrado: 180 quilômetros

Carros e Caminhões – Total: 699 quilômetros – Trecho Cronometrado: 180 quilômetros

COMO ACOMPANHAR O DACAR NA MÍDIA

O Estadão.com terá dois blogs com informações exclusivas em Esportes. O piloto Jean Azevedo irá abastecer o portal com a “visão do piloto” e o jornalista Ricardo Ribeiro com os bastidores da competição.

TV

O canal Fox Sports irá transmitir boletins diários direto da competição ao longo da programação.