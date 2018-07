Nova versão de carro anima Di Grassi na Turquia

Com ele, o piloto da Virgin conseguiu terminar a segunda sessão à frente de carros da Hispania e da Lotus. Na primeira sessão, Di Grassi foi o 22.º colocado, enquanto na segunda seu desempenho melhorou e ele alcançou o 20.º lugar.

"A sexta-feira foi boa para uma primeira experiência com o carro novo. Estamos melhorando a cada treino e estou me acostumando cada vez mais. É muito bom ter a nova versão do chassi pela primeira vez e saber que vou poder forçar o ritmo no domingo sem me preocupar com o consumo de combustível", afirmou o brasileiro.

O bom desempenho nesta sexta-feira animou o piloto. De acordo com ele, "o objetivo principal é terminar a corrida, mas se for possível fazer isso superando os carros da Lotus será melhor ainda".

No entanto, mesmo com o otimismo demonstrado, Di Grassi ressalta que o desempenho do carro ainda não é o ideal. "Pudemos completar o nosso programa, mas o acerto ainda está longe da perfeição, então temos que trabalhar para encontrar soluções e melhorar o carro para amanhã (sábado)", analisou.