Novato na F-1, Lando Norris espera por evolução da McLaren em 2019

Um dos novatos da Fórmula 1 em 2019, o britânico Lando Norris vai estrear como piloto titular da McLaren. Mas já admite certa preocupação com o rendimento do time inglês, que vem decepcionando os fãs nas últimas temporadas, mesmo contando com pilotos experientes como o espanhol Fernando Alonso, que se aposentou da F-1 neste ano.

"Acho que os engenheiros têm boas ideias sobre o trabalho que estão fazendo, detalhes que estão tentando melhorar. Todas estas coisas pequenas nas quais estão trabalhando, sobre muitos dados, podem mudar a qualquer momento. O que parece funcionar nos testes de túnel do vento nem sempre dá certo nas pistas", comenta o piloto de 19 anos.

Na próxima temporada, Norris vai dividir a equipe com o espanhol Carlos Sainz Jr. Assim, a McLaren terá uma dupla nova para 2019, após as saídas de Alonso e do belga Stoffel Vandoorne. Outra mudança está no comando. O brasileiro Gil de Ferran se tornou um dos principais dirigentes da equipe em julho. Mas teve pouca influência sobre o carro deste ano. Seu trabalho terá maior reflexo no modelo a ser lançado para o Mundial de 2019.

Norris acredita que as mudanças seguidas no time podem ser decisivas para o ano que vem. "Todos estão confiantes de que estão fazendo as mudanças corretas. Houve muitas mudanças na equipe e também na forma como abordar as coisas e o trabalho para o próximo ano e no desenvolvimento do carro."

O britânico foi piloto de testes neste ano e teve pouco contato com o carro da temporada. Agora admite estar ansioso para conhecer o futuro modelo na pista e também nos simuladores. A primeira bateria de testes da pré-temporada será realizada entre os dias 18 de fevereiro e 21 de fevereiro, em Barcelona. A segunda será no mesmo local, entre 26 de fevereiro e 1º de março.

"Acho que muita coisa vai acontecer nos testes de inverno [na Europa]. Claro que muito trabalho já foi feito. Mas ainda não conheço o carro do ano que vem. Só testei pequenas coisas ao longo da temporada", comentou Norris.