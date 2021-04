Nove meses após acidente, Marc Márquez retorna ao GP da Espanha de MotoGP

Após retomar as corridas no GP de Portugal, Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, retorna ao circuito de Jerez, na Espanha, onde sofreu um grave acidente na temporada passada, que o afastou do MotoGP por nove meses. A queda lhe causou uma fratura no braço direito e três cirurgias segjuidas.

"Há muito tempo que eu sonhava com este dia. Terminar um Grande Prêmio. Sentir-me novamente um piloto de moto", afirmou o espanhol, que corre pela Honda, após cruzar a bandeira quadriculada do GP de Portimão em sétimo lugar. A ausência de Márquez, que domina a principal categoria do motociclismo desde 2013, acirrou a briga pelo título na temporada 2020. A tendência é que o mesmo aconteça neste ano, já que o piloto está em processo de recuperação.

“Agora estamos voltando ao ritmo de corrida e, depois de uma semana produtiva, voltaremos à pista. Segui meu trabalho de recuperação para assegurar que minha condição física está evoluindo, seguindo o conselho dos médicos de não andar de moto desde Portugal", disse Márquez.

Após realizar uma rodada dupla no Catar e passar pelo circuito de Portimão, a MotoGP encaminha a quarta etapa do Mundial para a cidade de Jerez, na Espanha. O francês Fabio Quaratararo, da Yamaha, lidera a competição. Ele venceu as três primeiras etapas desta temporada. Com 15 pontos a menos, está o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, em segundo lugar. Marc Márquez, que sempre andou na frente, tenta se impor na nova apresentação.