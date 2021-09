Novidade no calendário da Fórmula 1, GP de Miami será realizado em maio de 2022

A organização do GP de Miami, nos Estados Unidos, anunciaram nesta quinta-feira uma data no início de maio para a sua corrida inaugural na Fórmula 1 em 2022, que se tornará a última a estrear no calendário da categoria no ano que vem, ocupando a sua posição planejada para o segundo trimestre. A prova, entre os dias 6 e 8, será ao redor do Hard Rock Stadium, que abriga o Miami Dolphins, time da NFL (liga de futebol americano), em uma pista especialmente construída conhecida como Miami International Autodrome. As obras já estão em andamento.

Com um calendário de 23 corridas programado para ser oficializado no mês que vem, Miami se posicionaria em um espaço curioso na temporada da Fórmula 1. A expectativa é de que a categoria deixe a Europa e visite as Américas em maio apenas para a corrida na Flórida. Em junho, o retorno com o GP do Canadá, em Montreal. Em outubro e novembro, a perna mais tradicional, com GPs dos Estados Unidos (em Austin, no Texas), do México e do Brasil.

"Trabalhamos muito para criar uma pista com ótimas corridas e um local com experiências incomparáveis para os fãs", disse Tom Garfinkel, sócio-gerente do evento. "Há um grande entusiasmo e expectativa e estamos felizes em poder anunciar a data para que as pessoas possam começar a planejar uma ida".

Mark your calendars! ✍️ The F1 Miami Grand Prix is coming May 8, 2022! Learn more >> https://t.co/bnC0nwZHbm pic.twitter.com/LkCdKGHL1G — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) September 23, 2021

A corrida em Miami serve como um marco importante para a Liberty Media desde a aquisição da Fórmula 1 em 2017. O grupo, com sede nos Estados Unidos, sempre pretendeu adicionar mais cidades ao seu calendário no futuro e esteve envolvido em negociações sobre uma etapa na Flórida por vários anos.

"Não tenho dúvidas de que a comunidade da Fórmula 1 e os fãs do esporte em todo o mundo ficarão maravilhados com o que verão no próximo mês de maio", disse o CEO do novo GP, Richard Cregan. "A construção está progredindo e, agora que temos a data, podemos rapidamente revelar mais detalhes da experiência que será desfrutada na pista, o que tornará isso um verdadeiro destaque para o calendário. Este local já é conhecido por criar experiências inesquecíveis para eventos como o Super Bowl e o Miami Open. Estamos ansiosos para abraçar uma ocasião esportiva global totalmente nova".

Esta será a 11.ª pista diferente no país que receberá o circo da categoria, depois de Indianápolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix e Austin.