Novo diretor esportivo da Mercedes diz que não pode errar

BRACKLEY - Novo diretor esportivo da Mercedes, Toto Wolff afirmou que se sente pressionado a suceder bem Norbert Haug. Assim, mesmo recém-contratado, ele avaliou que terá uma parcela de responsabilidade caso a equipe não obtenha sucesso imediato na temporada 2013 da Fórmula 1.

"É tudo uma questão de colocar o seu pescoço na forca. Ele sabem que eu coloquei o meu pescoço na forca e sei que não tenho margem para erros", disse. "Não só assumi um risco pessoal deixando a Williams - onde eu gostava de trabalhar -, mas há também o lado financeiro e econômico", completou o dirigente, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

Wolff sabe que será cobrado mesmo que não tenha participado do processo de concepção do carro da Mercedes para a temporada 2013. "Eu poderia dizer que não tive nenhum envolvimento com o carro de 2013, o que é a verdade, mas isso não conta. Eu estou aqui há duas semanas, mas ninguém se importa se eu já estou aqui há um ano ou uma semana", disse.

O novo dirigente, porém, avaliou ainda ser cedo para pensar em mudanças na equipe técnica da Mercedes. "Farei tudo o que for necessário para fazer essa equipe bem sucedida. Primeiro, vou ver e ouvir, depois irei executar a minha opinião", comentou.

Em 2012, a Mercedes terminou o Mundial de Construtores na quinta colocação e venceu uma corrida, o GP da Europa, com Nico Rosberg. Para esta temporada, a equipe manteve o alemão e contratou o britânico Lewis Hamilton, na principal movimentação promovida no mercados de pilotos. Assim, espera ser protagonista em 2013.