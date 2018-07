Novo diretor técnico dará fôlego novo à Ferrari, diz Fernando Alonso

MADONNA DI CAMPIGLIO - O piloto espanhol Fernando Alonso creditou à Pat Fry, que trabalhou com ele na McLaren, a chegada de ideias novas à Ferrari, embora ainda seja cedo para afirmar que o novo carro da equipe fará frente à Red Bull nesta temporada.

Fry foi promovido a diretor técnico da Ferrari em maio do ano passado, após sair da McLaren, onde ele trabalhou com Alonso.

A Ferrari ganhou apenas uma corrida no ano passado, com Alonso no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas espera ter um desempenho bem melhor na temporada deste ano, após uma reestruturação técnica que continuou na quarta-feira com a chegada a Maranello do ex-chefe de desenvolvimento de pneus da Bridgestone Hirohide Hamashima.

"Pat trouxe novas ideias, combinando uma abordagem diferente daquela que a Ferrari adotava tradicionalmente em relação ao seu trabalho", disse Alonso em sua primeira entrevista coletiva do ano, em um resort de ski em Madonna di Campiglio.

"Se conseguirmos a maioria dessas várias experiências, será positivo."

A Ferrari sofreu na primeira parte da temporada do ano passado, após a performance do carro na pista não corresponder aos dados colhidos no túnel de vento. Posteriormente descobriu-se que o equipamento estava com problemas.

Alonso disse que o problema parece agora estar resolvido, mas que ainda levará algumas corridas antes de ficar claro quão bom o novo carro é.

A Ferrari lançará seu novo carro em 3 de fevereiro. A temporada começa na Austrália em 18 de março.