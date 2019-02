Novo nome da Force India, 'Racing Point' é confirmado na lista oficial da F-1

O novo nome da equipe Force India, "Racing Point", foi confirmado nesta quarta-feira na lista oficial dos times da Fórmula 1 para a temporada 2019. Havia expectativa nas últimas semanas quanto à possível mudança na nome da equipe, que passou por mudanças em seu comando na metade do campeonato passado.

Até o fim do ano, os novos donos afirmavam que Racing Point era um nome provisório e que deveria ser mudado para a temporada 2019. Mas não foi o que aconteceu, segundo a lista divulgada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A então Force India passou a enfrentar problemas financeiros graves no início da temporada passada ao mesmo tempo em que o seu proprietário, o indiano Vijay Mallya, encarava problemas na Justiça em seu país. Diante das dificuldades para se manter na F-1, o time entrou em administração judicial em julho.

E, no mês seguinte, um consórcio liderado pelo empresário e bilionário canadense Lawrence Stroll assumiu a gestão do time. Lawrence, que é pai do piloto Lance Stroll, acabou trazendo o seu filho para o time, para formar dupla com o mexicano Sergio Pérez.

Na reta final da temporada 2018, a Force India passou a se chamar Racing Point Force India, o que até gerou polêmica na categoria por causa das premiações da F-1. Poderia configurar a entrada de uma nova equipe e, pelas regras, um time só pode levar a premiação ao fim do seu terceiro ano na disputa. Sem maiores mudanças em seu nome, a Racing Point vai lançar o seu carro para a temporada 2019 no dia 13, próxima quarta-feira.

A lista da FIA ainda confirmou nesta quarta o nome Alfa Romeo Racing no lugar da Sauber, que segue como o nome da empresa detentora do time. Mas a marca italiana vai nomear também o chassis do carro, algo inesperado até então, descaracterizando o time suíço.