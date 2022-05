Nyck de Vries vai estrear na Fórmula 1 em treino livre do GP da Espanha

Atual campeão da Fórmula E, o holandês Nyck de Vries vai estrear na Fórmula 1 na sexta-feira, durante a realização do primeiro treino livre do GP da Espanha. Ele vai para a pista do Circuito de Barcelona pilotando a Williams FW44 de Alexander Albon, que voltará a comandar o carro a partir do segundo treino livre.

A participação do holandês se dá em razão de uma nova regra instituída pela FIA neste ano: cada equipe é obrigada a utilizar pilotos novatos na Fórmula 1 em dois treinos livres no decorrer da temporada. A obrigatoriedade foi a maneira encontrada para dar oportunidades a pilotos diferentes.

"Estamos ansiosos para ter Nyck de Vries no carro, pois é sempre bom trabalhar com um novo piloto e obter uma nova opinião sobre os pontos fortes e fracos do carro", disse o chefe de desempenho de veículos da Williams, Dave Robson. "A experiência e o profissionalismo de Nyck serão cruciais na sexta-feira, pois ele concluirá alguns dos principais testes de engenharia no TL1 antes de devolver o carro a Alex para o TL2", completou.

De Vries é piloto reserva da Mercedes, fornecedora de motores da Williams, por isso já havia participado de testes na Fórmula 1. A única experiência, contudo, foi em um teste pós-temporada do GP de Abu Dhabi do ano passado. Na Catalunha, viverá sua primeira experiência oficial na modalidade.

"Em primeiro lugar, eu realmente gostaria de agradecer à Williams pela oportunidade de correr no primeiro treino livre. É ótimo para mim conhecer a equipe e pilotar o FW44, e também entrar na pista durante um fim de semana de Fórmula 1", comentou de Vries.

Na atual disputa da Fórmula E, na qual corre pela Mercedes, o holandês de 27 anos ocupa a sexta colocação da classificação geral. Após ficar com o título em 2021, ele vive uma temporada instável, com apenas dois pódios, o último deles conquistado no domingo, quando venceu a etapa de Berlim e ganhou fôlego na disputa.