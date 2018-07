'O projeto foi avançado demais para o Brasil', diz Emerson Fittipaldi

A saga brasileira na Fórmula 1 teve como um dos principais idealizadores o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. O piloto disputou cinco temporadas pela equipe e viveu, inclusive, o melhor momento dela, ao guiar o carro ao segundo lugar do GP do Brasil de 1978, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Estado, o ex-piloto lamentou a falta de reconhecimento ao projeto da escuderia.

Análise de Emerson Fittipaldi:

A ideia de fazer uma equipe de Fórmula 1 foi um acerto nosso em um momento muito avançado para o Brasil. O País não entendeu quando nós lançamos, não entendeu o objetivo. Foi uma pena, porque teoricamente deveria existir a equipe até os dias atuais.

Nosso principal acerto foi nas pessoas. Cada vez mais tínhamos a equipe mais humana e melhor. Acertamos muito em selecionar os integrantes. Tivemos integrantes excelentes na equipe, como o Adrian Newey, o Keke Rosberg, Harvey Postlethwaite e o Peter Warr. Na nossa última temporada estávamos realmente com um time de primeira. Tivemos um resultado histórico no GP do Brasil, quando cheguei em segundo lugar. Foi incrível a festa do público.

O brasileiro não deu o valor que tinha que ter dado à iniciativa. A imprensa especializada reconheceu o esforço, sabia que era um projeto difícil. Já a imprensa que não era especializada, de maneira geral, desrespeitou o nível de credibilidade do projeto que tinha. Fizeram brincadeiras, como nos chamarem de "açucareiros" e desprestigiaram o nosso trabalho só por ser do Brasil.

Nosso erro foi no projeto a longo prazo. Tínhamos de ficar em um conceito mais convencional, tradicional e focar naquilo para conseguir resultados.