Obras aumentam segurança na pista de Interlagos

Trabalhar no Brasil ainda representa uma ameaça para boa parte dos mecânicos e jornalistas. Os mais cautelosos e experientes evitam deixar câmeras fotográficas e relógios caros à mostra. A tentativa de assalto sofrida por Jenson Button na saída do autódromo, em 2010, ainda está viva na memória de muitos estrangeiros. Mas, se a segurança fora do autódromo ainda preocupa, os cuidados com a integridade física dos pilotos este ano são maiores.

Um dos fatores de risco mais preocupantes da pista foi finalmente neutralizado graças à última reforma. A aproximação à reta dos boxes tornou-se bem mais segura após a demolição de um muro. Naquele local, a pista foi alargada de 30 metros para 45 metros. Essa remodelação atende a uma exigência antiga da FIA, que sempre enxergou aquele local como problemático – embora nunca tenha havido um acidente sério ali.

O "S do Senna" também recebeu atenção especial. Foi redesenhado e ganhou dez metros na área de escape.

GUINDASTE

Acompanhando parte do traçado da curva há agora uma "agulha", um corredor paralelo à pista por onde pode se deslocar o guindaste postado ali para a remoção de carros. O utilizado em Interlagos é um modelo diferente daquele em que o carro de Jules Bianchi colidiu no circuito de Suzuka. Equipado com um braço telescópico com alcance de 17 metros, pode remover os carros sem entrar na pista, reduzindo o risco de acidentes.

Outra característica que favorece Interlagos é o fato de o autódromo estar localizado dentro dos limites da cidade, o que não ocorre em boa parte dos outros circuitos. Os pilotos acidentados muitas vezes são transportados de helicóptero para outros municípios.

O uso de helicóptero pode ser determinado em poucos segundos. "Quando há um acidente, a equipe de pista envia informações sobre o que ocorreu. No centro médico já posso determinar preliminarmente o tipo de atendimento que será prestado antes mesmo da chegada da ambulância. Se for um caso mais grave, já aciono o helicóptero para remoção para uma de nossas unidades", afirmou o coordenador do centro médico, Dorival De Carlucci, ligado ao Hospital São Luiz.