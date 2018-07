Obras em Interlagos para 2017 vão concluir espaço para convidados

A Fórmula 1 vai desembarcar em novembro em São Paulo, para o GP do Brasil, e vai encontrar mais mudanças no autódromo. O pacote de revitalização de Interlagos, iniciado em 2014, entregará em outubro obras de atualização na parte elétrica, de ar condicionado e a liberação do segundo andar dos prédios do paddock e dos boxes para a utilização de convidados.

Segundo o presidente da SPObras, Vitor Aly, cerca de um mês antes da corrida os trabalhos estarão concluídos. O preço do investimento nesta etapa de obras é de cerca de R$ 14 milhões. "Ano que vem terminamos a requalificação do autódromo, com a cobertura do paddock e a elevação do teto dos boxes", disse Aly.

O Estado visitou o autódromo na última semana e acompanhou o andamento das obras. A etapa atual prevê a finalização dos segundos andares dos prédios dos boxes e do paddock. O espaço é destinado ao uso de convidados e VIPs. Os dois prédios são interligados por passarelas. No ano passado, segundo a organização do GP, o local já foi utilizado apenas parcialmente.

O pacote de reformas é uma contrapartida da prefeitura para a renovação com a categoria para a realização do GP até 2020. Toda a revitalização custa R$ 160 milhões, com recursos federais do Programação de Aceleração do Crescimento (PAC) do Turismo. Os trabalhos começaram em 2014, com retoques na pista, e desde o ano seguinte se concentraram no paddock.

A área por onde passam pilotos, jornalistas, funcionários das equipes e alguns convidados era motivo de críticas na Fórmula 1 pela falta de espaço. Por isso, foi feito um novo projeto para a edificação ter mais espaço tanto para o trabalho, como para a circulação de pessoas. É neste novo prédio onde os operários trabalham agora para terminar integralmente o piso superior.

Para 2018, Interlagos vai erguer a altura dos boxes de 2,4m para 3m e terminar com a divisória fixa entre eles. Outra obra vai dar ao autódromo o primeiro paddock coberto da categoria. O custo destas intervenções será de aproximadamente R$ 35 milhões.