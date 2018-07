Oitavo em teste, Massa elogia desempenho do seu carro Embora tenha ficado apenas em oitavo lugar entre os 11 pilotos que foram para a pista nesta quinta-feira, em Barcelona, no primeiro dia da bateria final de testes de pré-temporada da Fórmula 1, Felipe Massa saiu satisfeito do cockpit do seu carro. Ele comemorou o fato de ter conseguido dar 113 voltas com o modelo F138 e deixou em segundo plano a sua posição neste treino no circuito da Catalunha, tendo em vista as condições adversas provocadas pela chuva que atrapalhou boa parte do trabalho das equipes.