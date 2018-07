Oitavo no grid, Massa prevê corrida apertada no segundo pelotão em Abu Dabi O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou em oitavo lugar no grid para o GP de Abu Dabi da Fórmula 1. Após o treino classificatório deste sábado, o piloto afirmou que prevê uma dura prova neste domingo, tendo em vista a proximidade dos tempos do chamado segundo pelotão.