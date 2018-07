Organização confirma que Dacar seguirá na América do Sul

A organização do Rally Dacar confirmou, no final da noite da última sexta-feira, que a mais importante prova off-road do mundo seguirá sendo disputada na América do Sul em 2017. Para completar, anunciou que negocia a entrada do Brasil entre os países que poderão ser incluídos na rota da tradicional corrida do automobilismo mundial em sua próxima edição.

"Estamos em negociações com diversos países. Primeiro realizaremos uma avaliação com a Argentina e a Bolívia, que foram os participantes desta edição. E estamos conversando com Chile, Paraguai, Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia para futuras edições", afirmou o francés Etienne Lavigne, diretor da empresa organizadora do Rali Dacar, em entrevista coletiva, na qual também avisou: "Não estamos em uma disposição de sair do continente (americano) por enquanto. Temos ideias e projetos com inovação. Essa é a filosofia do Dakar".

O Rally Dacar começou a ser disputado na América do Sul a partir de 2009, um ano depois da edição de 2008 ter sido cancelada por motivos de segurança. No continente americano, a prova já passou por Argentina, Bolívia, Chile e Peru.

A última etapa desta edição do Dacar será realizada neste sábado, quando ocorrerá uma especial de apenas 180 quilômetros entre as cidades argentinas de Villa Carlos Paz e Rosário. O francês Stéphane Peterhansel lidera entre os carros, enquanto na prova entre as motos a primeira posição está com o australiano Toby Price.