Organização da Indy informa procedimento para ressarcir torcida

A organização da etapa da Fórmula Indy em Brasília anunciou como fará o ressarcimento das pessoas que compraram ingressos para acompanharem a prova, que seria realizada no dia 8 de março. O cancelamento da “Brasília Indy 300” foi feito de maneira unilateral pela Terracap, agência de desenvolvimento do DF, após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apontar que a prova seria lesiva aos cofres públicos – o DF passa por grave crise financeira.

Os fãs da categoria que compraram ingressos pelo site oficial da organização serão ressarcidos através do cartão de crédito utilizado na compra. Segundo comunicado oficial da “Brasília Indy 300”, o ressarcimento neste caso se dará automaticamente, sem precisar entrar em contato com a Livepass – empresa responsável pela venda das entradas.

Para quem adquiriu ingressos na bilheteria oficial, o valor será devolvido mediante devolução do bilhete no mesmo local de compra, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. A venda das entradas na capital federal ocorreu no Brasília Shopping. Os que compraram ingressos em outras cidades devem entrar em contato com a Livepass para serem reembolsados.