Os cinco candidatos a destaque na temporada 2015 da Fórmula 1

A Fórmula 1 começa neste fim de semana, na Austrália, com vários candidatos a sensação da temporada. Se em 2014 a Mercedes dominou a categoria, agora a disputa promete ter mais equilíbrio, de modo a propiciar o surgimento de novos destaques ou até de velhos conhecidos que querem recuperar o espaço perdido.

Com 20 etapas, o calendário terá uma prova a mais do que o campeonato anterior e voltará ainda a ter uma corrida no México. O país não recebe um GP de F-1 desde 1992. A euforia da torcida local é grande com o piloto compatriota Sérgio Pérez.