Otimista, Alonso diz que voltou à briga pelo título

Mas, ao descer do pódio, surpreendeu os jornalistas ao se dizer otimista sobre suas chances de brigar pelo título da temporada. "O ritmo e a estratégia da corrida foram bons. Recuperamos o otimismo no Mundial, na pontuação e na expectativa", garantiu o espanhol, que voltou a figurar no segundo lugar geral do campeonato, ao chegar em 2º na Bélgica.

"Estou feliz com a sensação que tive neste fim de semana, com as partes do carro que trouxemos para cá. Obviamente perdemos sete pontos, mas quando eles [Red Bull] estão dominantes no fim de semana, então você deve obter o máximo de pontos possível", afirmou o espanhol, referindo-se ao segundo lugar conquistado com esforço em Spa-Francorchamps.

A boa colocação no GP renovou a confiança de Alonso, que havia deixado a última corrida, na Hungria, criticando a área técnica da Ferrari. "Demos um passo atrás, perdemos um pouco a direção. Analisamos tudo e agora parece que os novos componentes estão dando resultados. Isso nos dá a possibilidade de ir além", aposta o espanhol.

Apesar do segundo lugar, Alonso está 46 pontos atrás do líder Vettel. O alemão soma 197 pontos, contra 151 do piloto da Ferrari.