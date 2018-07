Pagenaud conquista pole na etapa de Fontana da Indy; Helinho larga em segundo A equipe Penske não tem do que reclamar no treino oficial para a etapa de Fontana da Fórmula Indy. Nesta sexta-feira, dois de seus pilotos fizeram a dobradinha na primeira fila para a corrida deste sábado, que começará às 17 horas (de Brasília). O francês Simon Pagenaud ficou com a pole e o brasileiro Hélio Castroneves conquistou a segunda colocação no grid de largada.