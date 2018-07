Pagenaud garante a pole na etapa de Toronto e Castroneves largará em terceiro

O francês Simon Pagenaud garantiu neste sábado sua primeira pole na temporada 2017 da Fórmula Indy. O atual campeão da categoria confirmou o favoritismo da Penske no circuito de rua de Toronto com o tempo de 58s912, registrando o novo recorde da pista.

Pagenaud superou em oito décimos o tempo alcançado pelo australiano Will Power na temporada passada. A segunda posição no grid ficou com o norte-americano Graham Rahal, da RLL, que assim se colocou entre os carros da Penske, com 59s225. O brasileiro Helio Castroneves sairá em terceiro após cravar 59s435, seguido pelo companheiro de Penske Will Power, que faturou a etapa de Toronto no ano passado.

O atual líder do campeonato, o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, largará na quinta colocação. O canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, surpreendeu ao avançar para a parte final do classificatório, chamada de Fast Six, e largará em sexto.

O norte-americano Josef Newgarden, um dos favoritos à pole, decepcionou e fez apenas o sétimo melhor tempo. Ficou à frente do compatriota Alexander Rossi. O britânico Max Chilton largará em nono e Takuma Sato completa o Top 10 do grid de largada da corrida canadense.

O outro brasileiro na disputa da Indy, Tony Kanaan, não conseguiu um bom resultado e largará apenas em 14º lugar. A etapa de Toronto acontece neste domingo e tem largada prevista para às 16h30 (de Brasília).