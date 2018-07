Pagenaud vence pela 1ª vez na temporada da Indy em Phoenix; Castroneves é o 5º

O francês Simon Pagenaud, da equipe Penske Chevrolet, dominou a etapa de Phoenix da Fórmula Indy, a quarta desta temporada, neste sábado, e venceu pela primeira vez em um circuito oval, após 105 corridas e na oitava temporada na categoria.

Ao receber a bandeirada, o piloto chegou à décima vitória na carreira - a 189ª da Penske em sua história. Will Power terminou em segundo, depois de permanecer toda a prova atrás do companheiro de equipe. O pódio foi completado com J.R. Hildebrand, da equipe Ed Carpenter Racing, que chegou em terceiro lugar.

Pagenaud assumiu a liderança na volta 137 - a prova teve 250 - e revelou ter ficado bastante ansioso quando sentiu que estava na frente.

"Essas foram as mais longas 50 voltas da minha vida. Tenho um botão que me diz quantas voltas foram percorridas. Continuei pressionando. Foi estressante. O carro estava fenomenal. Tivemos um dia incrível. Foi um dia divertido. Isto é inacreditável. Esta é a minha melhor vitória. Você precisa ter tanta estratégia para vencer em um oval e hoje foi um dia perfeito. Não poderia estar mais feliz", comemorou o francês.

A corrida teve poucas ultrapassagens e uma bandeira amarela provocada por Takuma Sato mudou a sorte para o francês. Com o japonês acertando o muro do autódromo, Pagenoud conseguiu ir aos boxes quando os demais já tinham virado retardatários, voltou em primeiro e obteve boa vantagem sobre os rivais.

O brasileiro Helio Castroneves, que largou na pole position, perdeu muito tempo nas paradas nos boxes e chegou apenas na quarta colocação em Phoenix. Tony Kanaan foi o quinto e expôs sua insatisfação com a pouca quantidade de ultrapassagens na corrida em uma entrevista ao canal de tevê norte-americano NBC Sports. "Acho que os fãs da categoria merecem uma corrida melhor do que essa que aconteceu hoje", lamentou.

Com a vitória, Pagenaud assumiu a liderança da temporada com 159 pontos, 18 a mais que o segundo colocado, Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing. Josef Newgarden, da Penske, vem em terceiro lugar, com 133 pontos. Helio Castroneves está em sexto na classificação, com 118 pontos, e Tony Kanaan em oitavo, com 87 pontos.

A próxima etapa da Fórmula Indy - a quinta da temporada - será disputada no circuito de Indianápolis, entre os dias 11 e 13 de maio. Depois, no dia 28 do mês que vem, será a realizada a corrida mais emblemática da categoria: as 500 Milhas de Indianápolis.