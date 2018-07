Palmer, da Lotus, lidera último dia de testes da F-1 em Barcelona

A Lotus terminou na frente no segundo e último dia de testes da Fórmula 1 no circuito de Barcelona. Nesta quarta-feira, o britânico Jolyon Palmer foi o mais rápido das atividades na pista espanhola graças a uma volta registrada nos minutos finais, quando utilizava os pneus supermacios, fazendo o tempo de 1min26s080.

O tempo foi suficiente para levar Palmer a superar a Mercedes. Um dia depois do alemão Nico Rosberg ser o mais rápido na sessão inicial de testes da Fórmula 1 em Barcelona, o seu compatriota e piloto reserva Pascal Wehrlein fez a marca de 1min26s497 e liderou a sessão da manhã, encerrando o dia em segundo lugar. Além disso, foi quem deu mais voltas - 137 - nesta quarta.

O tempo de Palmer, porém, foi quase 2 segundos mais lento do que o registrado por Rosberg na última terça, com 1min24s374. Já Wherlein, ainda que não tenha mantido a hegemonia da Mercedes, teve um bom dia de treinos, embora ainda não estivesse completamente recuperado de uma doença que inclusive o impediu de treinar pela Force India na terça.

Palmer e Wherlein foram seguidos pelo francês Pierre Gasly. Depois de testar na terça pela Toro Rosso, o piloto da equipe Dams da GP2 guiou o carro da Red Bull e mesmo perdendo boa parte do treino da manhã, conseguiu ser o terceiro mais rápido ao marcar 1min26s683.

O trio de jovens superou o inglês Jenson Button, titular da McLaren. O campeão mundial de 2009 não teve grandes problemas com o seu carro, tanto que deu 100 voltas, registrando o quarto melhor tempo, com 1min26s927, uma marca melhor do que a obtida por ele no treino de classificação do GP da Espanha, disputado no último fim de semana.

Na sua estreia na Williams, o britânico Alex Lynn foi quem menos deu voltas nesta quarta no circuito de Barcelona - 52 -, mas ainda assim conseguiu ficar em quinto lugar, com 1min26s967. O francês Esteban Ocon terminou o dia na sexta colocação pela Force India, com 1min27s520.

O mexicano Esteban Gutiérrez conduziu pela primeira vez a Ferrari e foi o sétimo mais rápido, com o tempo de 1min27s930. Já o espanhol Carlos Sainz Jr., piloto titular da Toro Rosso, ficou na oitava colocação ao marcar 1min27s997. Já o italiano Raffaele Marciello ficou em nono e último lugar, com 1min28s829.

Após os dois dias de testes no circuito de Barcelona, a Fórmula 1 agora volta as suas atenções para a mais tradicional prova do calendário, o GP de Mônaco, que será disputado no dia 26 de maio pelas ruas de Montecarlo.