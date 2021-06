Palou aproveita quebra de Newgarden, vence em Elkhart Lake e lidera Fórmula Indy

O raio caiu no mesmo lugar. Ao menos na Fórmula Indy. Depois de dominar a etapa de Detroit na semana passada e abandonar no fim com problema nos pneus, mais uma vez Josef Newgarden ficou pelo caminho em uma corrida praticamente ganha. O piloto da Penske liderava a duas voltas do fim quando o carro apagou. Deixou a vitória de bandeja para Álex Palou, novo líder do Mundial de Pilotos, em Road America, nos Estados Unidos.

O espanhol da equipe Ganassi ganhou a etapa de Elkhart Lake graças ao incidente de Newgarden na relargada, restando duas voltas para o fim da corrida deste domingo. O carro do pole position teve uma pane mecânica assim que a bandeira verde reiniciou a prova.

"Eu não tenho o que dizer na minha equipe, o carro estava muito bom", disse o vencedor, enquanto abraçava seu patrão e chefe da equipe, Chip Ganassi. Pela sexta vez, a Ganassi subiu no ponto mais alto do pódio em Road America.

A atual vitória foi bastante comemorada porque Álex Palou não apenas venceu como abriu boa vantagem sobre o ex-primeiro colocado, o mexicano Pato O'Ward. São 349 pontos somados pelo espanhol, 28 a mais que o rival.

Colton Herta e Will Power completaram o pódio de uma prova definida apenas nas últimas voltas. Ed Jones teve quebra de suspensão e acabou atravessado na pista, obrigando a intervenção da bandeira amarela. Restando duas voltas, a relargada marcou nova decepção para Newgarden com seu carro "apagando". Palou assumiu a liderança e ganhou pela segunda vez na temporada após boa estreia em Alabama.