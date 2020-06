Pandemia faz Fórmula 1 não ter cerimônia de entrega de troféu nesta temporada

Os pilotos da Fórmula 1 podem esquecer as comemorações no pódio nesta temporada sob novas regras para proteção contra a pandemia do novo coronavírus. O desfile dos pilotos antes das corridas também será excluído, e os competidores não ficarão juntos no hino nacional ou na entrega de troféus diretamente pelas autoridades locais. Vale lembrar que também não haverá presença de torcedores nos autódromos.

“As práticas que tínhamos no passado simplesmente não podem ser executadas”, disse Ross Brawn, diretor-gerente da Fórmula 1, ao site www.formula1.com nesta sexta-feira. “O procedimento no pódio não pode acontecer, mas estamos tentando fazer algo no grid após uma corrida. Uma opção seria alinhar os carros na pista e os pilotos ficarem à frente dos carros”, completou.

“Não podemos exibir os troféus, já que você não pode ter ninguém por perto entregando o troféu, mas nós temos trabalhado, temos planos e procedimentos, estamos vendo como podemos apresentar na TV", explicou o dirigente.

A temporada de 2020 da Fórmula 1 vai começar no início do próximo mês. São oito provas na Europa, entre julho e setembro, passando por Áustria, Hungria, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Itália. Todas com portões fechados, sem a presença de torcedores, em razão da pandemia pelo novo coronavírus.

Calendário da Fórmula 1 em 2020