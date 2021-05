Para facilitar logística, 'corrida maluca' do Baja Jalapão 500 milhas é antecipada para 21 de junho

A Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões, anunciou nesta quinta-feira uma mudança em seu cronograma de provas. O Baja Jalapão 500 milhas não será mais disputado entre os dias 23 e 27 de junho, como previsto anteriormente. O evento sofre uma antecipação, passando seu início para o dia 21 de junho.

A decisão de antecipar a prova foi para facilitar a logística dos competidores e de suas equipes. Agora, a competição acontecerá na sequência do Series Jalapão, que começa dia 15 de junho e tem seu término previsto para o dia 19 do mesmo mês. Este evento passará por cidades do Nordeste, entre elas Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e São Félix, no Tocantins, onde fica o Parque Estadual do Jalapão.

O Baja Jalapão 500 milhas terá sua primeira edição neste formato no Brasil. Diferentemente das outras provas da modalidade, nesta os competidores terão de percorrer 800 quilômetros (500 milhas) em um circuito de 200 quilômetros, sendo necessário o cumprimento de quatro voltas. Os organizadores intitulam essa prova de "corrida maluca", recordando o desenho animado homônimo, produzido pela Hanna-Barbera na década de 1960 e que fez sucesso no Brasil com várias gerações.

O evento é inspirado em provas semelhantes realizadas nos EUA, com organização da Southern California Off Road Enthusiasts (SCORE, em inglês), que é o órgão responsável por aprovar corridas off road no deserto. Poderão participar motos, carros e UTVs, que largam em dias diferentes.