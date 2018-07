Para Lewis Hamilton calor será o maior desafio em Hockenheim

Piloto mais rápido do dia, Lewis Hamilton demonstrou maior preocupação com o calor em Hockenheim do que com o desempenho dos rivais, depois dos primeiros treinos do GP da Alemanha de Fórmula 1. O inglês cravou o melhor tempo desta sexta-feira, deixando para trás o companheiro de Mercedes Nico Rosberg, com quem faz disputa direta pelo título.

"Foi difícil encontrar o equilíbrio adequado para o carro na pista com este calor", disse Hamilton. Os termômetros registraram 30 graus no circuito e até 58 graus na pista, as temperaturas mais elevadas enfrentadas por pilotos e equipes nesta temporada até agora. O calor acelerou a degradação dos pneus e preocupou os times até com o desgaste dos freios.