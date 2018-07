Para McLaren, dominância da Red Bull depende da pista As quatro vitórias consecutivas de Sebastian Vettel nas últimas quatro provas fizeram o piloto chegar à liderança do Mundial de Fórmula 1, com 240 pontos. Atual bicampeão da categoria, o alemão aparece como principal candidato ao título desta temporada, principalmente pela predominância da Red Bull nas últimas provas.