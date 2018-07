Para Michael Schumacher, Brasil é o 'lugar certo' para deixar Fórmula 1

Além de definir o campeão da temporada da Fórmula 1, o GP do Brasil, que será realizado domingo em Interlagos, terá um outro grande atrativo. Será a última prova da carreira de um dos maiores pilotos da história da categoria, o heptacampeão Michael Schumacher, que abandona as pistas pela segunda vez - a primeira foi em 2006, com volta em 2010 - aos 43 anos.

"Interlagos é o lugar certo para terminar minha carreira porque muito da fascinação da Fórmula 1 está enraizada lá. Eu sempre me diverti com o entusiasmo dos fãs, e é simplesmente um grande circuito, que viu muitos eventos memoráveis e sempre produziu corridas únicas, já que seu desenho garante bastante ação", declarou.

Há seis anos atrás, Schumacher também dizia adeus à Fórmula 1 no GP do Brasil, última etapa daquela temporada, mas em situação bem diferente. Na ocasião, ele pilotava sua Ferrari e brigava pelo título com Fernando Alonso, então na Renault, que acabou levando a melhor. Sem grandes aspirações no campeonato de 2012, o piloto da Mercedes espera "prestar mais atenção" em sua própria despedida desta vez.

"Minha saída da Fórmula 1 provavelmente será menos emocionante para mim desta vez do que em 2006, quando eu ainda estava brigando pelo campeonato e tudo foi muito mais intenso. Desta vez, eu vou poder prestar mais atenção na minha despedida e espero saboreá-la também", comentou.

Maior vencedor da história da categoria, o alemão, no entanto, não quer deixar uma má impressão em sua última prova e, por isso, confia em um bom resultado. "Claro que ficaria mais feliz se eu pudesse dizer adeus com uma corrida forte, e tenho certeza que estaremos fazendo de tudo para que isso aconteça."