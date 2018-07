Para Nelsinho, Fórmula E irá atrair novos fãs de automobilismo

Nelsinho Piquet será um dos grandes nomes da primeira temporada da Fórmula E. O piloto, que também disputa a Nascar e Global Rallycross Championship (GRC), enxerga a nova categoria do automobilismo como uma oportunidade da nova geração acompanhar as corridas. Em entrevista ao Estado, o ex-piloto da Fórmula 1 (Renault - 2008 e 2009) afirma que aceitou o desafio de correr pela Fórmula E nos últimos dias, após três testes.

O piloto, que se diz "viciado" em corridas, vê o fato como uma chance de correr durante todos os meses do ano. Além disso, Nelsinho minimizou as dificuldades da categoria, como o silêncio do motor e a necessidade de troca do carro por causa da bateria, que dura apenas 25 minutos. " É um pouco difícil, mas com o desenvolvimento das equipes e das montadoras isso vai melhorar todo o ano", disse.

Como surgiu a oportunidade pra você correr nessa nova categoria do automobilismo?

Eu conversei com várias equipes desde o início, mas não acertei o contrato. Cheguei a um acordo na última hora. Eu tinha até desistido quando recebi mais uma ligação. Me chamaram para fazer um treino e gostaram. O contrato foi fechado depois do terceiro treino. Meu calendário estava aberto. O Rallycross não tem tantas corridas e não estou fazendo a Nascar em tempo integral esse ano. Então tive a oportunidade de correr em outra categoria.

O que espera da Fórmula-E?

Pode ser uma nova era para o automobilismo. Um dia isso tinha de começar. Hoje há diversas montadoras com carros 100% elétricos à venda. Começou com os híbridos. Um dia os carros de corrida teriam essa categoria. Era uma questão de juntar um projeto, ideias, investidores e um bom administrador. Deu certo.

Quais as principais diferenças do carro?

Do ponto de vista do espectador, há bastante diferença. O fã que está acostumado aos carros barulhentos, como os da Fórmula 1 e da Nascar, vai estranhar um pouco. Mas com certeza a geração nova vai se adaptar muito mais fácil a esse tipo de corrida. Eu acho que vai atrair essa geração nova que está ligada à tecnologia. Do lado do piloto, será estranho nas primeiras voltas, mas acostuma-se. É apenas um carro que não faz barulho.

Qual a dificuldade em guiar sem o barulho do motor?

Não vou dizer que é mais fácil. Obviamente com o barulho é mais fácil, porque estamos acostumados. É um pouco mais difícil. Por exemplo, quando entramos na curva e a marcha não entra, não dá mais para escutar pelo motor. Tem de dar uma olhada no painel ou ser mais preciso nas trocas de marcha quando diminuir nas curvas.

E como será mudar de carro durante a prova? Vai ser estranho?

Não é normal ver um piloto saindo de um carro e indo para outro, mas é apenas o início da categoria. Tenho certeza que daqui a cinco anos isso não vai mais acontecer. O pit stop será apenas para a troca de pneus. Pode ter no futuro um carregador wireless. É o início de tudo. As baterias não aguentam tanto. É um pouco difícil, mas com o desenvolvimento das equipes e das montadoras isso vai melhorar todo o ano, como acontece em todos os carros de corrida. No futuro não vamos precisar de dois carros. As tecnologias serão criadas. Várias ideias estão surgindo.

A categoria reunirá sobrenomes famosos do automobilismo. O que o torcedor pode esperar?

Grandes nomes foram nossos pais e tios. Herdei o nome dele, mas sou piloto por mim porque sou apaixonado por automobilismo. Do ponto de vista do torcedor será legal e interessante. Irão rever nomes na pista, desenhos de capacete, as cores e a semelhanças entre nós. Mas quando nós estamos nos carros, não pensamos em nada disso. É um ingrediente a mais, a categoria deve estar gostando disso. São dez campeonatos mundiais de Fórmula 1.

Como será correr apenas em circuitos de rua?

Por mim tanto faz. Cria mais dificuldades para os pilotos, por ser mais técnico e diminuir a margem de erro. Isso separa mais os pilotos bons dos ruins. É legal porque vamos correr em grandes capitais que nunca tiveram corrida. Será no centro da cidade, em um formato que a Fórmula E pode ter: sem barulho, em um só dia de evento, em pistas não muito grandes. É mais um ponto que pode atrair um público novo, que poderão acompanhar do quintal da casa deles.

Você voltará a correr na Europa depois de cinco anos. Como será o retorno após cinco temporadas na Nascar?

Acho legal estar novamente em um monoposto. Quero correr o máximo possível. Me viciei em correr. No ano passado fiz quase 40 corridas no ano. Acho o máximo poder correr todo fim de semana. Como não fechei o ano inteiro com a Nascar, será bom que vou continuar nessa rotina. Se eu pudesse correr sempre em três categorias diferentes... Três tipos de carro, no mundo inteiro. Não tem coisa melhor.

Clique na imagem e saiba mais sobre a nova categoria