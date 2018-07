Para Rubinho, asa móvel pode ser decisiva em Mônaco

"Precisamos esperar para ver como poderemos usar a asa móvel. Enquanto a FIA é consciente da notória dificuldade de ultrapassagem em Mônaco, eles querem tornar isso possível sem que os pilotos corram riscos. Estou com a mente aberta para qualquer que seja a decisão", declarou Rubens Barrichello.

O brasileiro alerta para o fato de o GP de Mônaco acontecer nas ruas do principado, com muitas curvas, o que o torna mais lento e complicado para os pilotos conseguirem as ultrapassagens. Por isso, o uso da asa móvel, que aumenta a velocidade do carro, pode representar riscos. A FIA já anunciou que a utilização da asa será proibida dentro do túnel no traçado de Mônaco, por razões de segurança.

Companheiro de Barrichello na Williams, o venezuelano Pastor Maldonado não esconde a ansiedade em fazer sua primeira corrida em Mônaco na Fórmula 1. "Para mim é uma atmosfera mágica e poder correr aqui em um Fórmula 1 sempre foi um sonho meu. Adoraria marcar meus primeiros pontos do ano aqui", afirmou.