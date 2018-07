Para Sebastian Vettel, desafio na Hungria é calor e pista travada

Nem bem os pilotos e as equipes de Fórmula 1 se recuperaram das emoções vividas no GP da Alemanha, no último final de semana, no circuito de Hockenheim, todos já têm de preocupar com mais uma etapa da temporada de 2014. Já neste domingo acontece o GP da Hungria, em Budapeste, que será o último antes do período das férias de verão, em agosto, na Europa.

Para o alemão Sebastian Vettel, o atual tetracampeão da categoria, os desafios são muitos para a corrida. De acordo com o piloto da Red Bull, os principais a serem enfrentados são o calor e a pista em Budapeste. "Normalmente é muito quente na Hungria na época da corrida, o que dificuldade a pilotagem. E a pista é travada, lenta, que pode te fazer errar", disse.

Vettel ressalta que gosta muito da atmosfera criada para o GP da Hungria, apesar de nunca tê-lo vencido na carreira. "Tenho boas memórias das corridas em Budapeste. Nunca venci, mas ela (vitória) está na minha lista de desejos", afirmou o alemão. "Vamos trabalhar duro neste fim de semana, que é o último antes das férias, para conseguirmos o melhor resultado".

Na temporada, Vettel está em sexto lugar, com 82 pontos, depois da quarta colocação no GP da Alemanha. Na classificação geral, o alemão está atrás do seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo, que tem 106 pontos e ocupa a terceira posição - somente atrás de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes.

Ricciardo sabe dos problemas que pode enfrentar no circuito de Budapeste. "Sempre gostei muito de guiar na Hungria, mas as condições de pista não são ideais para uma corrida. São para um treino classificatório, quando o carro está com menos combustível e pneus novos", disse.