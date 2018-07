Para treinar mecânicos na F-1, Williams traz ex-velocista Michael Johnson

SÃO PAULO - A Williams anunciou nesta quarta-feira que uma empresa que leva o nome do ex-velocista Michael Johnson foi contratada para melhorar a preparação física dos mecânicos que trabalharão nos boxes da equipe na temporada de 2012 da Fórmula 1. O ex-corredor, campeão olímpico dos 200 e 400 metros nos Jogos de Atlanta, em 1996, fundou a companhia em 2007 e desde então ela auxilia na preparação de atletas de ponta de todos os esportes.

A escuderia inglesa informou que a Michael Johnson Performance Inc (MJP), especializada em preparação física, irá cuidar de um "programa intensivo de condicionamento da equipe de mecânicos, além de supervisionar uma evolução no regime de treinamentos da equipe".

Apesar de hoje contar com um carro pouco competitivo na Fórmula 1, com o qual a equipe marcou apenas cinco pontos com Rubens Barrichello e Pastor Maldonado, a Williams aposta que o ganho em agilidade na hora de fazer pit stops pode influir de forma decisiva no resultado final de uma corrida.

Chefe e fundador da equipe inglesa, Frank Williams destacou a importância que este trabalho de preparação física pode ter. "A Fórmula 1 é sobre todos os aspectos da corrida. Todos nós sabemos quão crucial o breve tempo que o carro gasta nos boxes pode ser, e por isso vai ser emocionante ver como Michael e sua equipe podem ajudar a nos dar a vantagem a este respeito. Todos nós estamos realmente ansiosos para trabalhar com eles nos próximos anos", ressaltou o dirigente.

Johnson, por sua vez, aposta que o trabalho de sua empresa pode fazer diferença de forma positiva para a Williams na F1. "Estou confiante de que a experiência e o conhecimento em biomecânica do estafe da MJP, que beneficiou numerosos atletas de futebol americano, jogadores de futebol de equipes da Major League Soccer e de federação olímpicas, pode também beneficiar a equipe Williams de F1 em seu objetivo de cortar centésimos e até décimos de segundo em seus pit stops", enfatizou.

Em sua vitoriosa carreira, Johnson quebrou recordes mundiais dos 200 e 400 metros, no revezamento 4x400 metros e até pouco tempo ostentava a marca mundial dos 200 metros, que foi pulverizada pelo fenômeno jamaicano Usain Bolt. Até hoje, o ex-atleta é dono da marca mundial dos 400 metros, com o tempo de 43s18 obtido em 1999, e foi vencedor de quatro medalhas de ouro olímpicas ao total.

Agora, Johnson passará a trabalhar com a Williams após ter se encontrado pela primeira vez com Frank Williams durante um GP da Bélgica realizado no final dos anos 90, quando falou pela primeira vez sobre como o investimento em preparação física poderia ajudar a escuderia.