Para Vettel, Abu Dabi é 'ponto alto' do Mundial de Fórmula 1

ABU DABI - O alemão Sebastian Vettel lidera o Mundial de Fórmula 1, com 240 pontos, e no que depender de sua expectativa a ponta será mantida no GP de Abu Dabi, que acontecerá neste domingo. O piloto da Red Bull não escondeu a empolgação por voltar a correr no Circuito de Yas Marina, o qual chamou de um dos "pontos altos" da temporada.

"Em apenas três anos, essa corrida cresceu para ser um dos pontos altos da temporada. Começar no crepúsculo e terminar no escuro, faz dela algo único e impressionante", declarou o piloto, com o aval de seu companheiro, o australiano Mark Webber. "Eu gosto do elemento de começar com o sol se pondo e terminar de noite", comentou.

De acordo com Vettel, outro fator que torna a corrida uma de suas favoritas é o traçado do circuito. "O circuito por si só já é impressionante: 5,5 quilômetros de comprimento, com largas áreas de escape e saída dos boxes que vai do túnel até o outro lado da pista", detalhou.