Para Vettel, GP da Malásia testará trabalho de pré-temporada das equipes

KUALA LUMPUR - A temporada 2013 da Fórmula 1 começou no último domingo com o GP da Austrália, mas para o alemão Sebastian Vettel será neste final de semana, com o GP da Malásia, que as equipes realmente serão testadas. O piloto da Red Bull ressaltou as dificuldades encontradas no circuito de Sepang e avaliou que a prova servirá para mostrar o que cada escuderia conseguiu tirar dos testes de pré-temporada.

"É um circuito recompensador para quem vence aqui, já que é um desafio tão grande com o calor e a alta velocidade nas curvas. É recompensador porque mostra se você se preparou bem no inverno (europeu), então acho que minhas lembranças preferidas são minhas vitórias aqui em 2010 e 2011", comentou.

Atual tricampeão mundial, Vettel avaliou o circuito de Sepang como um dos mais difíceis do calendário da categoria. "É um pista interessante. Depois da primeira sessão, as curvas 5, 6, 7 e 8 são muito rápidas e divertidas. Na 11 e na 14 é similar. É muito difícil chegar ao ápice em cada volta, principalmente com os pneus quentes."

Companheiro de Vettel na Red Bull, o australiano Mark Webber apontou a dificuldade de pilotar na alta temperatura de Kuala Lumpur. "Minha dica para diminuir o calor? Beber muita água, usar roupas leve e, claro, ar condicionado. Apesar de não parecer importante, ajuda muito quando vamos pilotar. É importante se aclimatizar o máximo."