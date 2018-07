Paris Hilton apresenta sua equipe de motociclismo em Madri

MADRI - A modelo, atriz, estilista e cantora Paris Hilton decidiu dar uma guinada em sua vida profissional ao entrar no mundo do motociclismo.

A rica herdeira do império hoteleiro Hilton posou no sábado em Madri diante de uma multidão de fotógrafos para apresentar sua própria equipe de motociclismo, a SuperMartxé VIP by Paris Hilton, que competirá nas três próximas temporadas nas categorias de 125cc, 250 4T e Moto2.

O veterano piloto valenciano Sergio Gadea e o catalão Maverick Viñales serão os encarregados de competir na nova e midiática equipe quando começar a nova temporada de motociclismo, em março de 2011.