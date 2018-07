Paulo Kunze morre após acidente em Interlagos na Stock Paulista

SÃO PAULO - O piloto e empresário Paulo Aparecido Kunze, 67 anos, morreu nesta quarta-feira após sofrer traumatismo craniano num acidente no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, no último domingo, pela Stock Paulista - considerada uma categoria local da Stock Car.

O acidente foi na saída da curva do Sol, quando ele tentava fazer uma ultrapassagem, ainda no início da prova. Ao bater com seu Ômega (feito com chassis tubulares), capotou na reta Oposta. Ele foi atendido e levado ao Hospital Alvorada, onde chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório será no Cemitério de Congonhas, em São Paulo. Deixa esposa e cinco filhos - um deles, Thiago Luiz, também corria na categoria. Esta foi a terceira morte por acidente na pista paulistana neste ano - Gustavo Sondermann, na Stock Light, e o fotógrafo e piloto João Lisboa, em aula de motos, mas estes foram na curva do Café.