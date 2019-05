Peça irregular tira vitória de Zonta na Stock Car; Barrichello herda o 1º lugar

O resultado final da segunda corrida da rodada dupla da etapa de Velo Cittá, em Mogi das Cruzes (SP), a segunda da temporada de 2019 da Stock Car, realizada no último dia 5, mudou. Por meio de um comunicado oficial, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou nesta sexta-feira que Ricardo Zonta, piloto da Shell Racing, foi desclassificado por uma peça irregular em seu carro - a entidade não especificou a irregularidade cometida.

Desta forma, Zonta perde a vitória e os pontos obtidos nas duas corridas - havia chegado em sétimo lugar na primeira prova. Rubens Barrichello passa a ser o vencedor, com Cacá Bueno na segunda colocação e Gabriel Casagrande entrando no pódio, em terceiro.

A Vicar, empresa responsável pela organização da Stock Car, ainda não divulgou a nova classificação oficial do campeonato. Ela alega que a CBA é quem necessita realizar tal confirmação da alteração dos pontos primeiramente.

A desclassificação foi divulgada no dia em que foram iniciados os trabalhos das equipes para a etapa de Goiânia. Na capital goiana, no final do ano passado, Zonta também perdeu a vitória que conquistou na pista após comissários apontarem irregularidade em peças da suspensão de seu carro.

Mas os problemas com Zonta não tiveram início em 2018. No ano anterior, ele passou por outra anulação de resultado: venceu a corrida 1 em Tarumã, na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, mas foi desclassificado por queda de tanque de combustível.