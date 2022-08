Peças de carros da Fórmula 1 viram cartões de crédito especiais para fãs de automobilismo

A Porto Seguro Bank lançou nesta semana uma novidade que promete unir os fãs da Fórmula 1. O banco utilizou peças de carros da categoria máxima do automobilismo mundial para personalizar cartões de créditos.

Na peça lançada em suas redes sociais, a Porto mostra a saga para concretizar a ideia do lançamento do modelo. Como patrocinadora do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a empresa pensou no cartão como uma forma de identificar e reunir os fãs da categoria.

De acordo com a Porto Seguro Bank, as peças dos carros de Fórmula 1 foram trazidas especialmente da Inglaterra. A seguradora foi buscar os itens certificados em terras britânicas para garantir sua autenticidade.

Para fazer o cartão, as peças dos carros são raspadas. Com esse pó, é feita uma tinta especial que é usada para pintar os cartões de crédito da Porto Seguro Bank.

Os cartões não são exclusivos para clientes, porém a tiragem é limitada. Dependendo do sucesso da empreitada, novas versões podem ser lançadas. Os modelos serão todos fabricados com a bandeira MasterCard e proporcionam algumas vantagens, como descontos em rede de posto de gasolina e pagamento como tag de pedágios e estacionamentos.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Autódromo de Interlagos. A edição de 2022, assim como na temporada passada, contará com uma corrida sprint no sábado para definir o grid de largada da prova principal no domingo.