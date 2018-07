Pedrosa crava pole na Malásia e Márquez larga apenas em 7º após queda em treino

Sem qualquer chance de lutar pelo título do Mundial de MotoGP nas duas últimas provas da temporada, o espanhol Dani Pedrosa conquistou a pole position da etapa da Malásia, neste sábado, ao cravar o tempo de 1min59s212 com a sua Honda no Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur.

Atual líder do campeonato e com a possibilidade de garantir o título neste domingo, na corrida marcada para começar às 5 horas (de Brasília), o também espanhol Marc Márquez, também da Honda, ficou apenas na sétimo colocação no treino de classificação, no qual foi quase meio segundo mais lento do que Pedrosa ao percorrer a sua melhor volta em 1min59s694.

Três vezes campeão da MotoGP, após os títulos de 2013, 2014 e 2016, Márquez acabou amargando o seu pior desempenho em uma sessão qualificatória para o grid nesta temporada e chegou a sofrer uma queda quando dava a sua primeira volta rápida neste treino.

Com 33 pontos de vantagem sobre o italiano Andrea Dovizioso, vice-líder do campeonato pela Ducati, o piloto espanhol assim precisará fazer uma prova de recuperação após largar neste domingo. Dovizioso, por sinal, conquistou a terceira posição do grid ao marcar o tempo de 1min59s236.

Ele foi superado por muito pouco pelo francês Johann Zarco, da Yamaha, que cronometrou a sua melhor volta em 1min59s229 e garantiu a segunda posição.

Outro que largará à frente de Márquez neste domingo será o lendário piloto italiano Valentino Rossi, também da Yamaha, que assegurou a quarta colocação do grid ao cravar o tempo de 1min59s498.

E o líder do campeonato terá muito próximo de seu campo de visão na largada deste domingo os seus compatriotas Maverick Viñales (Yamaha) e Jorge Lorenzo (Ducati), respectivos quinto (1min59s538) e sexto (1min59s622) colocados neste treino de classificação.

O espanhol Alex Rins e o italiano Andrea Iannone, ambos da Suzuki, e o britânico Cal Crutchlow, da Honda, completaram nesta ordem o grupo dos dez primeiros do grid desta penúltima prova da temporada, que após a corrida na Malásia será fechada com a disputa da etapa da Comunidade Valenciana, no dia 12 de novembro, na Espanha.