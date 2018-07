Dani Pedrosa lidera treinos livres da etapa espanhola da MotoGP

O primeiro dia de atividades da etapa espanhola da MotoGP foi dominado por Dani Pedrosa. O espanhol da Honda liderou as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira da quarta das 18 corridas da temporada 2017, realizada no circuito de Jerez de la Frontera.

Dono de três títulos mundiais, Pedrosa vem fazendo um início de temporada irregular, tanto que ocupa apenas o sexto lugar na classificação do campeonato. Assim, ele tentará aproveitar a prova em Jerez para se aproximar de Valentino Rossi, Maverick Viñales e Marc Márquez, que ocupam as primeiras posições.

Sob chuva, Pedrosa liderou a primeira sessão desta sexta-feira em Jerez. E na segunda atividade, já com a pista seca, ele melhorou o seu desempenho e manteve a dianteira, fechando a sexta-feira com o melhor tempo do dia - 1min39s420.

Quem mais se aproximou de Pedrosa foi o australiano Jack Miller, da Marc VDS Honda, que assegurou a segunda posição com a marca de 1min39s964, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min40.

Segundo colocado na primeira sessão, o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, fechou o dia em terceiro lugar, com o tempo de 1min40s045, à frente do espanhol Jorge Lorenzo, da Ducati, e do italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati. Mesmo após sofrer um acidente na curva 9, o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, ficou na sexta colocação.

A relação dos dez mais rápidos na sexta-feira em Jerez foi completada, em ordem, pelo espanhol Álvaro Bautista, da Aspar Ducati, pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, e pelos também espanhóis Aleix e Pol Espargaró, da Aprilia e da KTM, respectivamente.

Rossi, que no ano passado venceu a etapa espanhola e lidera o campeonato, ficou apenas em 12º lugar com a sua Yamaha. O italiano terminou a sexta-feira duas posições à frente do espanhol Marc Márquez, da Honda. O atual campeão mundial, porém, optou por não utilizar os compostos mais macios.

O treino de classificação da etapa espanhola da MotoGP será disputado neste sábado, a partir das 9h10 (horário de Brasília). Já a corrida, no domingo, tem largada prevista para as 9 horas.